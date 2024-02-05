İTO Başkanı Avdagiç: 'Yeni başkandan daha şahin bir politika bekliyoruz'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:34

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:34

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, Fatih Karahan'ın uygulanan ekonomi politikasını sürdüreceğine yönelik güçlü işaretler gördüklerini söyledi.

Avdagiç, TCMB Başkanlığına daha önce Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan'ın atanmasını mevcut politikaların sürdürüleceğine dair bir mesaj olarak algıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin hali hazırda uygulanan ekonomi politikasının devam edeceğine ilişkin öngörülerini anlatan Avdagiç, "Şu anda ortaya konan bir politika paketi var. Bu paket Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hükümetin ekonomi politikasıyla uyumlu bir süreçti" diye konuştu.

Avdagiç, başkan değişimiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının ekonomi politikasında bir sapma veya değişiklik olacağını beklemediklerini ifade etti.

"YENİ BAŞKANIN BİRAZ DAHA ŞAHİN BİR POLİTİKA İZLEMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "En önemli konulardan biri, döviz fiyatlarına yansımasının ne olacağıydı. Hafta sonu herhangi bir dalgalanma olmadı, gayet stabil ve yatay bir seyirde süreç devam etti. Döviz kuru tek gösterge değil ama kısa vadede önemli bir gösterge. Dolayısıyla TCMB politika setinin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomi politikasının aynen devam edeceğini görüyoruz. Piyasada olumsuz bir yansıma olmasını öngörmüyoruz" şeklinde konuştu.

TCMB'nin yeni Başkanı Fatih Karahan'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamaya atıfta bulunan Avdagiç, "Başkanın ilk mesajı da bugüne kadar uygulanan politikanın devam edeceğinin net işareti. Hatta bazı yorumculara göre yeni başkanın daha şahin bir politika izlemesi öngörülüyor. Şu andaki ilk mesaj mevcut politikanın devam edeceğinin açık bir işareti" şeklinde değerlendirmede bulundu.