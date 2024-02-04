Son dakika... TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama Yeni başkandan ilk açıklama

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:05

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan ilk kez açıklamalarda bulundu.

Karahan, Merkez Bankası'nın önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada ayrıca Karahan'ın, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği de aktarıldı.