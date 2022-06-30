İYİ Partili Ümit Özlale: ‘Can acıtan bir yoksulluk var’
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Ne yapılırsa yapılsın enflasyon düşürülmediği, hayat pahalılığı azaltılmadığı sürece asgari ücret birkaç ayda yeniden açlık sınırının altına düşer” dedi.
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, asgari ücrete yüzde 40-45 arası bir zam gelebileceğini belirterek “Ne yapılırsa yapılsın enflasyon düşürülmediği, hayat pahalılığı azaltılmadığı sürece asgari ücret birkaç ayda yeniden açlık sınırının altına düşer” dedi.
Bu konuda bir çalışma hazırlayan Özlale, “Alım gücünü artırmalıyız. Çok korkunç, can acıtan bir yoksulluk var” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Enflasyon pahasına büyümeyi ve istihdamı tercih ettik” sözlerini anımsatarak “‘Asgari ücrete zam enflasyonu artıracak anlayışı yanlış. Enflasyonun ana sebebi Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı ithal girdi maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin, enerji fiyatlarının yükselmesi” diye konuştu. Özlale, “ücret artışlarının kayıt dışı istihdamı” artırması riskine karşı ise SGK’nin denetim fonksiyonunu etkin kullanmasını istedi.
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