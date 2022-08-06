İYİ Partili Ümit Özlale: 'Vatandaşın hakkını yediler'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:49

Türkiye’deki ekonomik krizle mücadele ederken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale 2023 seçimiyle ilgili Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özlale'nin paylaşımı şu şekilde,

"AKman... 2002'den beri koca ülkeyi yiyip bitirdiler, vatandaşın #HakkınıYediler ama hesabı ödemeye çok #AzKaldı!"

AKman...



2002'den beri koca ülkeyi yiyip bitirdiler, vatandaşın #HakkınıYediler ama hesabı ödemeye çok #AzKaldı! pic.twitter.com/1iEC2gQqA5

— Ümit Özlale (@UmitOzlale) August 6, 2022