İYİ Partili Ümit Özlale: 'Vatandaşın hakkını yediler'

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:49
İYİ Partili Ümit Özlale: 'Vatandaşın hakkını yediler'
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Türkiye’deki ekonomik krizle mücadele ederken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale 2023 seçimiyle ilgili Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Ümit Özlale'nin paylaşımı şu şekilde, 

"AKman... 2002'den beri koca ülkeyi yiyip bitirdiler, vatandaşın #HakkınıYediler ama hesabı ödemeye çok #AzKaldı!"

AKman...


2002'den beri koca ülkeyi yiyip bitirdiler, vatandaşın #HakkınıYediler ama hesabı ödemeye çok #AzKaldı! pic.twitter.com/1iEC2gQqA5

— Ümit Özlale (@UmitOzlale) August 6, 2022


İyi Parti Ümit Özlale AKP

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