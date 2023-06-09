İzmir Kahveciler Odası'ndan çay zammına tepki: Kapanan işletmeler olacak!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:49

ÇAYKUR’un çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapmasına kahvecilerden tepki geldi. ANKA Haber Ajansına konuşan İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “En son gelen bu zamlarla birlikte esnaf daha da sıkıntıya düşmüştür. İşyerlerinin kiralarından dolayı geçim sıkıntısı esnafımız, bu zamlarla birlikte işlerimizi daha da aksatmıştır. Bu zamları eğer biz müşterilere yansıtırsak kahvehanelerimizdeki olan işlerimizi daha da azaltacağını düşünüyorum. Bu gidişle kahvehanelerimiz yavaş yavaş tek tek kapanmaya başladı. Buralara gelenler televizyon izliyor, gazetelerini okuyor, sohbet ediyor, oyununu oynuyor ve hoşça vakit geçiriyor. Yani bu kahvehanelerin ayakta kalması gerekiyor bu kahvehaneler psikolojik görev yapıyor bu anlamda bir an önce bu fiyat artışlarının durdurulması gerekiyor. Durdurulmadığı takdirde kapanan işletmeler olacak ve işsiz sayısında artış olacak” dedi.

“HÜKÜMETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Başkan Kırdı, hükümete destek çağrısında bulunarak “Burada devletin, hükümetin bazı tedbirler alması lazım. En azından gelen zam oranlarına göre esnafımıza biraz daha kolaylık yapılmalıdır. Yani sigorta, BAĞKUR primleri ve kira sıkıntılarımızın en azından aşağıya indirmesi gerekir ki bu zamları karşılayabilelim yani bize bir destek olmuş olsun. Hükümet ekonomi ile ilgili tedbirler alıyor esnafla ilgili de tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Esnafın kira, vergi, sigorta ve muhtasar ile ilgili büyük sorunları var bunların giderilmesi lazım bunun bir an önce hükümetimizden bekliyoruz” diye konuştu.