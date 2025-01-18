İzmir'de halk ekmeğe zam geldi: 8 liradan satılacak
İzmir'de girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 210 gramlık ekmeğini fiyatı 5 liradan, 8 liraya yükseldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikasında ürettiği ekmeğin fiyatlarının yeniden düzenlendiği'' kaydedildi.
Halk Ekmek ''ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda artan girdi maliyetleri'' nedeniyle 210 gram ekmeğin fiyatını 8 TL yaptı. Kent genelinde 200 gram ekmek halen 12,5 liradan satılıyor.
Açıklamada, ''İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satışa sunulacağı'' ifade edildi.
YENİ FİYAT TARİFESİ
Her gün üretilen 120 bin ekmek, 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.
Geçtiğimiz yıl 7 TL olan Halk Ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin hemen ardından 5 TL'ye indirilmiş ve Büyükşehir 9 ayı aşkın süredir ekmek fiyatını 5 TL olarak tutmaya devam etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler
- Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- CHP ne yapmalı?
- Ölü ve yaralılar var!