JPMorgan'dan Bitcoin tahmini
JPMorgan stratejistleri kripto piyasalarında yaşanan teminat tamamlama sürecinin haftalar sürebileceğini ve Bitcoin'de taban seviyesinin 13 bin dolar olabileceğini belirtti.
JPMorgan Chase stratejistleri, FTX.com dijital varlık borsasının içine girdiği kriz kripto piyasalarını haftalarca devam edecek kaldıraç azaltımı ile karşı karşıya bırakabileceğini ve bunun Bitcoin fiyatını 13 bin dolara kadar düşürebileceğini öngördüler.
Kriptopara borsaları arasındaki etkileşim dikkate alındığında bir "teminat tamamlama çağrıları çağlayanı" ile karşı karşıya kalınmasının büyük olasılık olduğunu ifade eden Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan stratejistleri, Alameda Research ve FTX'in çökmeleri ile tetiklenen kripto kaldıraç azaltımının bu yeni aşamasını daha problemli hale getirdiğini vurguladılar.
Stratejistler, Bitcoin'in üretim maliyetinin Bitcoin fiyatının daha ne kadar düşebileceğinin öngörülmesinin bir yolu olduğuna işaret ederken, "Şu anda, üretim maliyeti 15 bin dolar, ancak yaz aylarında görülen 13 bin dolar seviyesinin yeniden görülmesi büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.
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