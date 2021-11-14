Kahve fiyatları uçuşa geçti
Kahve fiyatları küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle 7 yılın zirvesine çıktı.
Brezilya’dan Vietnam’a kadar küresel tedarik sıkıntıları, olumsuz hava koşulları, navlun sıkıntıları ve gübre maliyetlerindeki artış New York’ta kahve fiyatlarının 7 yılın en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Mart vadeli Arabica kontratları New York’ta yüzde 1.6 artışla pound (453.6 gram) başına 2,1675 dolara çıktı. Fiyatlar son bir yılda yüzde 90’dan fazla yükseldi.
ÜRETİME ZARAR VERDİ
En büyük üreticilerden Brezilya’da kuraklık nedeniyle üretim düşerken Kolombiya’da da aşırı yağmurlar üretime zarar verdi.
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