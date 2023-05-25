KAMU-AR açıkladı: Yoksulluk sınırı bir yılda 11 bin 748 lira arttı!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:24

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mayıs 2023 sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de son 36 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini artırıyor. Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını mayısta 178 lira daha artırarak 12 bin lira sınırına yaklaştırırken yoksulluk sınırı da 31 bin lirayı aştı.

Dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alınarak hesaplanan verilere göre, Mayıs ayında açlık sınırı 11 bin 810 liraya, yoksulluk sınırı ise 31 bin 152 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI SON BİR YILDA 11 BİN LİRA ARTTI

Araştırmaya göre; açlık sınırı Mayıs ayında bir önceki aya göre 178 lira artarken gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 344 lira artarak 19 bin 342 liraya yükseldi. Bu ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre da 522 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 5 bin 345 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 6 bin 401 lira arttı. Yoksulluk sınırı son yılda toplam 11 bin 748 liralık artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARINDA BİR YILDA 1195 LİRALIK ARTIŞ

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama bir önceki aya göre 4 lira artarak 2 bin 771 liraya çıkarken son bir yıllık dönemde ise 1195 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para mayısta 182 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 441 lira artarak 980 lira oldu. Sebze harcaması da önceki aya göre 176 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise 530 lira artarak 1363 lira oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama mayısta 8 lira daha artarak 1086 liraya yükseldi. Pirinç ve bulgur harcamaları önceki aya göre 75 lira son bir yılda ise 289 lira zamlanarak 532 lira oldu. Yağ için yapılması gereken harcama ise 37 lira daha artarak 337 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da mayısta 52 lira artarak 803 liraya çıktı. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise değişmedi ve 228 lira da kaldı.

Yetişkin erkek için 2800, yetişkin kadın için 2200, genç için 3000 ve çocuk için de 1600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre mayısta açlık sınırı yetişkin erkek için 3 bin 448 lira, yetişkin kadın için 2 bin 707 lira, çocuk için 1965 lira ve genç için de 3 bin 690 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR 20 BİN LİRAYA DAYANDI

Dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı mayısta 344 liralık artışla 19 bin 342 liraya yükseldi.

Mayıs'ta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 996 liraya çıkarken, barınma (kira dâhil) harcamaları 4 bin 206 lira, ev eşyası harcamaları 2 bin 737 lira, sağlık harcamaları 905 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 5 bin 200 liraya çıktı, haberleşme harcamaları 831 lira, eğlence ve kültür harcamaları 717 lira, eğitim harcamaları 459 lira, tatil-otel harcamaları 2 bin 23 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1268 lira oldu.