Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek hamlesi: 35 milyar dolarlık finansman!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:12

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:12

Dünya Bankası ve Türkiye, geçen yıl 35 milyar dolara çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye sağlanması planlanan finansman paketinin daha da artırılması için müzakereler yürütüyor. Konuya yakın bir kaynak, görüşmelerin mevcut finansman tutarının genişletilmesiyle sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'de düzenlenen G-20 ve Dünya Bankası toplantıları sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla dört yeni projeye yönelik toplam 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması imzalandı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı desteğin, yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ve ihracatın teşvik edileceği iddia edildi.

BAKANLIKTAN YENİDEN AÇIKLAMA YOK

Geçen yıl Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, finansman artışının ekonomi politikalarındaki değişim ve sürece duyulan güvene bağlı olduğunu belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası ise görüşmeler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.