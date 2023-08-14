Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hükümetin teklifinde: Ali Yalçın’dan kritik açıklama

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:15

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

İLK ZAM TEKLİFİ BUGÜN

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.

Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işvereninin; Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yüzde 8,8'den yüzde 33'e güncellediği bir zeminde, bunu dikkate alarak masaya teklifi getirmesi gerekiyor” dedi.

"İLK TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı öncesinde açıklama yaptı. Ali Yalçın, şunları söyledi:

“7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, bugün önemli bir gün. Bugün teklifin gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bugün kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması noktasında ilk teklifi bekliyoruz. Süreç, 21 günü geride bıraktı…

Görüşme devam ediyor. İlk teklifi bekliyoruz. Tekliflerimizi sunarken; ilk yıl, 2024 için üçer aylık şekilde sunduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar karşılık bulduğunu; 50 bin kişilik kamu görevlisi ile yaptığımız araştırmada gördük.

KİRA YARDIMI VURGUSU

Kira konusunun ne kadar kıymetli olduğunun altını önceden çizmiştik, kira yardımı yapılmasını konusunu. Seçim öncesi bakanların yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Hükümetin bu konuda sahayı okuması da son derece önemliydi. Kira yardımı konusunda, teklifimizi buna göre sunmuştuk.

Yaptığımız 50 bin kişilik ankette, yüzde 42'sinin kirada oturduğunu ve zorlandığını görüyoruz. Yüzde 8,4'ü ‘ben lojmanda oturuyorum' demiş. Yüzde 94'ü kira yardımının son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Yine bayram ikramiyesi konusu önemli. Bu anlamda katılanlar yine aynı şeklide çok güçlü bir destek veriyor, bu talebe.

"BU HAFTA GÖRÜŞMELERİN SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarın ki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTİYOR

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.