KAP'a bildirdi: Koç'tan sağlık hissesi alımı

Koç Holding, Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini almak için anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:28
KAP'a bildirdi: Koç'tan sağlık hissesi alımı
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Koç Holding, Antalya’da faaliyet yürüten özel hastane işletmecisi Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini satın almak için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlemde Kemer Medical Center 110 milyon euroda değerlenirken bu değer üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak satın alma bedeli belirlenecek.

İşlemin tamamlanması Rekabet Kurulu onayına tabi olacak.

Açıklamada, işlemin Koç Holding'in sağlık sektöründe büyümesine katkıda bulunacağı belirtildi.

İşlemin kapanışının 30 Nisan’a kadar gerçekleşmemesi halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilecek.


KAP KOÇ Koç Holding

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