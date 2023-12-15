KAP'A bildirdi: Tofaş'tan üretime ara

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:59

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:59

Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretildiği Bursa'daki Tofaş fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara veriyor. Sene sonunda yani 27 Aralık'ta başlayacak olan ara, 14 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmaları sebebi ile 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacaktır."