KAP'a bildirildi... Aselsan'ın kârı 2023'te yüzde 469 arttı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:51

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:51

Aselsan 2023 dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Buna göre Aselsan, 2023 yılının tamamında yüzde 469 artışla 7,3 milyar TL net kâr elde etti. Şirket 2022 yılının tamamında 1,3 milyar TL net kâr açıklamıştı.

Piyasa beklentileri şirketin dördüncü çeyrekte 7,7 milyar TL net kâr açıklaması yönündeydi.

2023'ün tamamında gelirini yüzde 10 artıran şirket 73,6 milyar TL gelir elde etti. Şirketin 2022 geliri 66,9 milyar TL seviyesindeydi.

Şirket, FAVÖK’ün (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) ise yıllık bazda yüzde 14 yükselişle 16 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. FAVÖK marjı 0,8 puan yükselerek yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Özkaynak kârlılığı yüzde 9 olan şirketin öz kaynaklarının aktife oranı da yüzde 59 olarak açıklandı.

2024 BEKLENTİLERİ

Aselsan, 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentilerini de açıkladı.

Buna göre şirket konsolide gelirlerindeki artışın TL bazlı yüzde 10'dan fazla büyümesini bekliyor.

Konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı beklentisi ise yüzde 22'nin üzerinde.

Şirket 2024'te Konsolide yatırım harcamalarının ise 14 milyar TL seviyesinde olmasını bekliyor.