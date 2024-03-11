KAP'A bildirildi: Girişim Elektrik'ten 164.5 milyon liralık anlaşma

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:42

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:42

Girişim Elektrik (GESAN) ile Sandeks Enerji Üretim arasında Beyyurdu RES Projesi'ne ilişkin 164.5 milyon liralık anlaşma imzalandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz, SANDEKS ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile BEYYURDU RES Projesi kapsamında anahtar teslimi Ulaşım Yolları, Vinç Platformları Yapımı, Türbin Temelleri, Trafo Merkezi ile OG Yeraltı Kablo İşleri için 11.03.2024 tarihinde (bugün) sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 4.700.000 -Euro'dur. (Dört milyon yedi yüz bin, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 164.500.000, -TL'dir.)