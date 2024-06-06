KAP'a bildirildi: SASA Polyester'den bedelsiz sermaye artırım kararı

SASA Polyester, Kamuyu Aydınlatma Plarformu'na yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:51
KAP'a bildirildi: SASA Polyester'den bedelsiz sermaye artırım kararı
Abone Ol google-news

SASA Polyester Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesini bedelsiz olarak yüzde 700 artırarak 43.28 milyar TL'ye yükseltmeye karar verdi.

Sasa Polyester'in Kamuyu Aydınlatma Plarformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, mevcut durumda 5.41 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.87 milyar TL artırılmış olacak.


SASA haberleri KAP haberleri

İlgili Haberler

SASA'nın patronu 'Servet vergisi gelsin' dedi... Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 'Asıl olan servet vergisi değil' diyerek öneride bulundu

SASA'nın patronu 'Servet vergisi gelsin' dedi... Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 'Asıl olan servet vergisi değil' diyerek öneride bulundu
KAP'a bildirildi: SASA'dan hisse geri alım kararı

KAP'a bildirildi: SASA'dan hisse geri alım kararı
İşçiler eylem yapmıştı! SASA'dan açıklama

İşçiler eylem yapmıştı! SASA'dan açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler