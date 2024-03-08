KAP'a bildirildi: SASA'dan hisse geri alım kararı
Sasa Polyester, hisse geri alımı kararı aldı. Geri alım için azami fon tutarını 2 milyar TL olarak açıklandı.
Sasa Polyester (SASA), yönetim kurulunda pay geri alımı için karar aldı.
Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2 milyar TL olacağını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kararın şirket paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Geri alım programının azami süresi 3 yıl olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- 'Yönetmeyeceğim'
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- Oğuz Murat Acı'nın aile avukatından açıklama
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?