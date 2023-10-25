Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,4 seviyesine çıktı.

AA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:29
Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 76,8 oldu.


Kapasite Kullanım Oranı İmalat sanayisi

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