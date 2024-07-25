Kapasite kullanım oranı yüzde 75,9'a geriledi
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.
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