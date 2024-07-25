Kapasite kullanım oranı yüzde 75,9'a geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:24
Kapasite kullanım oranı yüzde 75,9'a geriledi
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla 0,4 azalarak yüzde 75,9 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 75,9'a geriledi.


Kapasite Kullanım Oranı haberleri KKO haberleri Temmuz haberleri

İlgili Haberler

Kapasite kullanım oranı değişmedi

Kapasite kullanım oranı değişmedi
Sanayide kapasite kullanımı mayısta azaldı

Sanayide kapasite kullanımı mayısta azaldı
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı nedir?

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı nedir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler