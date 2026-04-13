Karabük’te emeklilerden 'Sefalet Zulmüne Son' mitingi: 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti inşa edilmesi zorunludur'

Karabük’te emeklilerden 'Sefalet Zulmüne Son' mitingi: 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti inşa edilmesi zorunludur'

13.04.2026 10:31:00
ANKA
Karabük’te emeklilerden 'Sefalet Zulmüne Son' mitingi: 'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti inşa edilmesi zorunludur'

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük’te düzenlediği mitingde, son dönemde derinleşen hayat pahalılığı protesto edildi. Mitingde "insanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşa edilmesi" çağrısı yapıldı.

 

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen mitinge sendikanın Ankara, Bartın ve Zonguldak şubelerinden de çok sayıda emekli katıldı.

Miting, Yenişehir Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan emekliler, sloganlar eşliğinde miting alanına yürüyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi.

"SAVAŞIN OLDUĞU ÜLKELERDE BİLE BÖYLE PAHALILIK YOK"

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, yaptığı konuşmada, mevcut ekonomik koşulların emekliler için sürdürülemez olduğunu belirtti.

Kelez, şunları söyledi:

"İktidar tez elden bu kara rejimden vazgeçmelidir. İnsanca yaşam için demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşa edilmesi zorunludur. Savaşın olduğu ülkelerde bile hayat pahalılığı ülkemizdeki kadar yoktur. Bu aylıklarla yaşanmaz. İktidar önlem almalıdır. Acilen her emekli aylığına ilave olarak 20 bin lira seyyanen zam veya hazine yardımı yapılmalıdır. Daha sonra, yani temmuz ayında emekliler ve emeği ile geçinenler için gerçekçi çözümler üretilmelidir. Emeklilere sendika hakkı tanınmalıdır."

"KAYNAKLAR EMEKÇİDEN YANA AKTARILMALI"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da emeklilerinin hak ettikleri ücreti alamadıklarını, sefalet içinde yaşamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Akay, ”Kaynakların emekliden, emekçiden, dar gelirliden, çiftçiden, esnaftan yana aktarılması gerekiyor. Bu bütçe var, kaynak var ama maalesef tercih meselesi. Emeklimizin bu yükünü ortadan kaldırmak ve hak ettiği şekliyle geçimini sağlayacak ücretleri vermek zorundayız. Geçmiş enflasyona göre değil, refahını attıracak şekliyle gerçek enflasyona göre zam yapmak zorundayız” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Mukaddes Tunca ise Türkiye'deki milyonlarca emeklinin bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zulmüne mahkum edildiğini söyledi.

Tunca, ”Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayakta tuttuk. Ama bugün geldiğimiz noktada emeklilik dinlenmek değil; yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesidir. Ekonomide ise gerçekler ortadadır. TÜİK’in açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçek enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor” diye konuştu.

Emekliler enflasyon rakamlarına isyan etti: 'Sahte rakamlarla yoksulluğa mahkûm ediliyoruz'
Emekliler enflasyon rakamlarına isyan etti: 'Sahte rakamlarla yoksulluğa mahkûm ediliyoruz' İzmir Konak’ta toplanan emekliler açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Ömrünün yarısını çalışarak geçirdiği hâlde emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli, AKP iktidarının sahte enflasyon oranlarına göre belirlediği zamlar ile yoksulluğa mahkûm ediliyoruz” denildi.
Sefalet isyanı Kadıköy’de yükseldi: Emeklilerden ‘insanca’ yaşam talebi
Sefalet isyanı Kadıköy’de yükseldi: Emeklilerden ‘insanca’ yaşam talebi Yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekerek Kadıköy'de bir araya gelen emekliler, iktidara çağrıda bulundu. Tüm Emekliler Sendikası adına basın açıklamasını okuyan Hasan Karagöz “2 milyondan fazla emekli kayıtlı, bir o kadar da kayıt dışı çalışıyor. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz” diyerek emeklilerin birleşme çağrısını yineledi.
Emekliler Aydın'da 'Sefalet Zulmüne Son' dedi
Emekliler Aydın'da 'Sefalet Zulmüne Son' dedi Tüm Emeklilerin Sendikası'nın Ege Bölgesi'ndeki şubelerinin öncülüğünde Aydın'da "Sefalet Zulmüne Son" sloganıyla "Büyük Emekli Yürüyüşü" düzenlendi.