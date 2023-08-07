Karadeniz'deki gerilim buğday fiyatlarını artırdı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:26

Rusya, önemli Rus ihracat merkezi olan Karadeniz'deki Novorossiysk limanı yakınındaki Rus deniz üssüne Ukrayna'nın saldırdığını ve Rus savaş gemilerinin İHA'ları imha ettiğini geçen hafta açıklamıştı.

Rusya 2 Ağustos'ta Ukrayna'nın tahıl ihrac etmesini engellemek amacıyla Ukrayna'nın Tuna Nehri'ndeki İzmail limanına saldırmıştı.

HİNDİSTAN'DA TALEP BEKLENTİSİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Buğday vergilerini düşürmeyi ya da tamamen kaldırmayı değerlendiren Hindistan'da talebin artacağı beklentileri de fiyatlara destek sağladı. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 6.54 dolar/bushel ile 2 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2.1 artışla 6.46 dolar/bushel, yani 237.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 1.7 gerileyerek 13.10 dolar/bushel yani 481.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.2 gerileyerek 4.96 dolar/bushel yani 195.3 dolar/ton seviyesine düştü.