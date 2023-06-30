Diyarbakır'da ekili arazide yangın: 6 saatte söndürüldü, 150 dönüm buğday kül oldu
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangında 150 dönümdeki buğday yandı.
Hani ilçesi girişinde, önceki akşam saatlerinde yol kenarındaki buğday ekili arazide dumanların yükseldiğini görenler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla 6 saatte kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 dönümde ekili buğdayın yandığı öğrenildi.
İZMARİT İDDİASI
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangının atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.
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