KARDEMİR'den personel alımı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edeceği personel için yapacağı mülakata 135 adayı davet etti.
Fabrikadan yapılan açıklamada, geçen ay şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağının duyurulduğu ve başvuruların alındığı belirtildi.
Yapılan başvuru sonucunda şartları taşıyan kişilere internet ortamında "Genel Yetenek Testi" uygulandığının vurgulandığı açıklamada, yapılan yetenek testi sonucunda 135 aday belirlendi.
Belirlenen adaylara İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat tarih ve saatlerinin SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Kağıt toplayıcısı, aracını cadde ortasında ateşe verdi
- Tokat Havalimanı'na uçak inemedi
- Fatih'teki taksi denetiminde manzara yine değişmedi
- Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası'
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İngiliz basını yıldız oyuncunun yeni takımını açıkladı!
- KARDEMİR'den personel alımı
- Ramazanda 'düzenli uykuya' dikkat edin'
- Uzmanı açıkladı: Her gün aynı şeyleri yemek zararlı mı?
- Yemek süresinin uzaması, 'doymayı' kolaylaştırıyor
- Jean-Jacques Rousseau! Hem aklın hem duygunun yanında...
- Marguerite Duras... Askıya alınmış tutku!
- Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu