Bakanlık görevinden alınan Selçuk KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu'na atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Selçuk 21 Nisan tarihinde görevden alınmıştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:24
Bakanlık görevinden alınan Selçuk KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu'na atandı
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Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan  Zehra Zümrüt Selçuk'a atama gecikmedi. KAP'tan edindiği belgeyi paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Selçuk'un KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği'ne  atandığını açıkladı.

Atamaya tepki gösteren Başarır, " ‘Yoksulluk, artık Türkiye için sorun olmaktan çıktı’ diyen Saray uleması, 2 hafta işsiz kalmadan duramıyor" dedi.


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