Çiller döneminde 1 TL’ye bölge halkı ve çalışana satılan Kardemir, siyasilerin kontrolünde

07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik AŞ Yönetim Kurulu’na atandı...”

Önceki gün akşam saatlerinde geldi bu haber.

Karabük Demir Çelik Sanayii, (Kardemir) sıradan bir şirket değil. Önce tarihini hatırlatayım... Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında sanayileşmenin en önemli adımlarından birini oluşturuyor Karabük Demir Çelik Fabrikası...

“Fabrika yapan fabrika” sloganı ile 1937’de Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile kuruluyor.

Ancak yıllar içinde hükümetler sanayileşme yerine kolay yatırımları seçince gerekli yenilenme sağlanamıyor ve 1994 yılında kapanma aşamasına geliyor.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, krize karşı 5 Nisan kararları doğrultusunda zarar eden KİT’leri kapatmaya karar verince iktidar ortağı Murat Karayalçın, kamuoyunun da desteği ile farklı bir modelle özelleştirmeyi savunuyor.

Ve Kardemir, Avrupa’daki örnekleri gibi 1 TL’ye çalışanlara, yöre halkına satılıyor. Tazminatlarından, maaşlarından vazgeçen çalışanların, birikimlerini yatıran vatandaşların katkısı ile 12 binden fazla ortaklı halka açık bir AŞ’ye dönüşüyor.

Ancak çok ortaklı bir yapı olduğu için hisselerin çoğunluğunu ele geçiren iki aile yönetimde söz sahibi oluyor. Bir süredir de aileler arasında sıkıntılar yaşanıyordu. AKP hükümeti de bu tartışmalara son vermek bahanesiyle yönetim kurulu için devreye girdi.

11 yönetim kurulu üyeliğinin 9’u Ankara’dan belirlendi. Enerji Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, yönetim kurulu başkanı oldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen günlerde Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve başkan vekili Erdal Erdem’in maaşlarını açıklamıştı.

Yavuzyılmaz’a göre Alparslan Bayraktar’ın aylık maaşı 77 bin 140 TL, Erdal Erdem’in ise aylık maaşı 72 bin 403 TL.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre Selçuk ise aylık 39 bin TL alacak. Karabük’te Selçuk’un atanmasına ilişkin açık bir tepki yok. Hatta şirketin geleceği açısından alkışla karşılanıyor.

CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ise bölgede sessiz bir tepki olduğunu söylüyor ve “Karabük insanı ne zaman değerlendirilecek doğrusu merak ediyoruz?” diyor. Çakır, şunları ekliyor:

En son olarak Kardemir AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine eski Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk atandı. Şaşırdık mı? Hayır. Üzüldük mü? Evet.

Karabük, demir çeliğin başkentidir ve bu kentin yetiştirdiği, sistemi bilen, sektörü bilen onlarca insanımız varken, sadece KARDEMİR’İN arpalık olarak görülmesi bizleri gerçekten üzmektedir.

Kardemir, 4 bin 500 kişinin çalıştığı, on binlerce küçük yatırımcının bulunduğu bir şirket. Karabük için bir beka sorunu olarak tanımlanıyor. Şirketin “arpalık” gibi atamalarla yıpratılması ne kadar doğru?

KARDEMİR OLMADI BMC İÇİN MASADA

Kardemir’deki aile tartışmaları yaşanırken bir iddia da gündeme gelmişti. Kardemir’in yıllardır göz diktiği ama alamadığı Filyos limanı projesini üstlenen Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi Fuat Tosyalı’nın Kardemir’le ilgilendiğini, geçen yılağustos ayında yazmıştım.

Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu üyelerinden olan Fuat Tosyalı, öğrendiğime göre yüzde 51 hissseye ulaşmanın zorluğu nedeniyle bu kararından vazgeçmiş.

Zaten bilindiği gibi Tosyalı’nın gündeminde başka bir proje var. Bir süredir savunma sanayii üreticisi BMC için masada. BMC, siyasetin de son yıllardaki en önemli tartışma konularından biri.

2014’te TMSF, BMC’yi 751 milyon TL’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok yakın olan Ethem Sancak’a satmış daha doğrusu devretmişti. Daha sonra yüzde 49.9’u ise Katar ordusuna satılmıştı. Bu sırada Altay tankı üretimi üzerine Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası da BMC’ye devredilmişti.

Erdoğan, BMC’de Sancak’ın performansından memnun olmadığı için yeni bir ortaklık yapısına karar verdi. Şimdi Tosyalı’nın bu şirkete ortak olmasını istiyor.

Tosyalı ise sadece Sancak’ın değil, diğer ortak Öztürk ailesinin de hisselerini almak istiyor.

BMC işçilerine göre görüşmeler zaten bitmiş. Ancak ne olacakları konusunda endişelerini gideren kimse yok.