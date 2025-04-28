Karma yem çevreye kazandırıyor
Karma yem üretiminde büyüme adımlarını hızlandıran Ofis Yem, Adana yatırımını faaliyete geçirdi. Saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip olan yeni tesis, Türkiye ve Ortadoğu’nun en yüksek kapasiteli ve en modern üretim altyapısına sahip yem fabrikalarından biri olarak üretime başladı.
Firma, Adana’daki yeni fabrikası için 18.3 milyon dolar yatırım yaparken 2030 yılı için yatırım hedefini 50 milyon dolar olarak belirledi. Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, gazetecilerle bir araya gelerek fabrikada yapılan üretimle ilgili soruları yanıtladı.
Taşkaldıran, çiftçilerin farkındalığının artmasıyla birlikte karma yem kullanımının da yükseldiğini belirtti. Karma yemin yalnızca üretim sürecinde değil, aynı zamanda tarım ve gıda sektöründe dengeleyici bir güç olarak rol oynadığını vurguladı. “Gıda fiyatlarının kontrolünde yem sektörünün kritik bir önemi var” diyen Taşkaldıran, “İnsan tüketimine uygun olmayan gıda sanayi ürünlerini değerli hale getiriyor ve atık olmaktan kurtarıyoruz. Bu, sadece hayvan beslenmesine değil, çevreye ve tüketicilere de katkı sağlıyor. Sektör, yan ürünleri katma değerli şekilde kullanarak ana gıda ürünlerinin maliyetini olumlu yönde etkiliyor. Böylece, gıda enflasyonunun önlenmesine yardımcı oluyor” dedi.
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