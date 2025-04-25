Balıkesir'de artık 'Yakın Mutfak' var: 3 çeşit yemek 30 lira!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:17

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:20

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası'nın ardından "Yakın Mutfak" hizmetini de kent geneline yayıyor. Vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi amacıyla açılan Yakın Mutfaklarda 3 çeşit yemek 30 liradan satışa sunuluyor.

Gümüşçeşme, 1. Sakarya, 2. Sakarya ve Yıldız mahallelerinde hizmet veren Yakın Mutfak 4 noktada sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı yemekleri vatandaşlarla buluşturuyor. Altıeylül ve Karesi ilçesindeki toplam 4 mahallede hizmet veren Yakın Mutfak, pazar günü hariç haftanın 6 günü 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

"BALIKESİR'DE KİMSE YALNIZ DEĞİL"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak zorlu ekonomik koşullarda hemşehrilerimizi sofralarında da yalnız bırakmıyoruz. Yakın Mutfak ile hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Gümüşçeşme, 1. Sakarya, 2. Sakarya ve Yıldız mahallelerinde pazar hariç haftanın 6 günü, 12:00 -16:00 saatleri arasında, hijyenik ve vakumlu paketlerde sıcak yemeklerimizi hazırlıyor, 30 TL’ye halkımıza sunuyoruz. Balıkesir’de kimse yalnız değil. Biz varız. Dayanışmayı büyüterek, şehrimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"BUNDAN DAHA GÜZEL HİZMET OLUR MU?"

Yakın Mutfak'tan yararlanan yurttaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiridi:

-Havva Okta: "Çok uygun fiyat olarak. Allah yardımcınız olsun. İnşallah çok daha iyi şeyler görürüz."

-Emine Hangün: "Bir kişi 30 liraya doyacak. Bundan daha güzel bir hizmet olur mu? Bir simit 20 lira"

-Bedriye Gündoğmuş: "Hem ucuz hem de herkes alabiliyor. Mahallemizin ve buradaki okulumuzun ihtiyacı vardı. Ahmet Başkan’ımızdan Allah razı olsun, yolu ve bahtı açık olsun."

-Ramiz Canpolat: "İhtiyacı olanlara yemek çıkarmış. Çok da ucuz. Mahalle olarak memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz."

-Cüneyt Öznur: "Çok iyi düşünmüşler, çok iyi hizmet. Mahalle sakinleri olarak herkes memnun. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz, hizmetlerin devamını bekliyoruz."