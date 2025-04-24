Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama gerekçesini açıkladı: 'Giyecek kıyafetim yoktu'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:44

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:44

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama, ocak ayında gerçekleşen Donald Trump’ın yemin törenine neden katılmadığını ilk kez açıkladı. Eşi Barack Obama'nın törene tek başına katılması ve Michelle Obama’nın Jimmy Carter’ın cenazesi dahil bazı resmi etkinliklerde yer almaması, çiftin boşanacağı yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.

“KENDİM İÇİN DOĞRU OLANI YAPTIM”

61 yaşındaki Michelle Obama, bir podcast yayınında Trump’ın yemin törenine neden gitmediğini esprili bir dille anlatırken, “Giyecek hiçbir şeyim olmamasıyla başladı. Şöyle düşündüm; eğer bunu yapmayacaksam, ekibime söylemeliyim. Zaten elbise bile hazırlatmak istemiyorum, değil mi?” sözleriyle kararını açıkladı.

Törende yer almamasının ardından çıkan boşanma iddialarına da yanıt veren Obama, "İnsanlar başka bir sebepten dolayı hayır dediğime inanamadı, evliliğimin bittiğini varsaymak istediler. İnsanlara ülkemi sevdiğimi, doğru şeyi yaptığımı göstermek istedim” dedi.

“BOŞANIYORUZ SANILDI”

Michelle Obama, bazı etkinliklerde yer almamasının evliliklerine dair spekülasyonları körüklediğini vurgulayarak, “Hayır dediğimde, çoğu insan 'anlıyorum' diyor ama kadınlar olarak biz bu konuda zorlanıyoruz. O kadar ki, insanlar, kendim için bir seçim yapıyor olabileceğimi düşünemediler ve bu yüzden bizim boşanıyor olduğumuzu varsaydılar" diye konuştu.

Boşanma söylentilerini gülerek karşıladığını belirten Obama, “Yetişkin bir kadın olarak kendim için kararlar alıyorum. Sonunda gerçekten 'Ne yapıyorum? Bunu kimin için yapıyorum?' demeye başlıyoruz. Ve eğer bu, insanların ne yapmamız gerektiğine dair oluşturdukları kalıplara uymazsa, olumsuz ve korkunç bir şey olarak etiketleniyor" ifadelerini kullandı.