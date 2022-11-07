Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gergin anlar! Uğur Dündar mikrofonu kapattırdı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 13:01

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Kürsüde uzun bir konuşma yapan Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy'a Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepki gösterdi. Dündar, Aksoy'a konuşmasını bitirmesini aksi takdirde görevlileri çağıracağını söyledi.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları üzerine konuşmak için kürsüye çıkan Aksoy, konudan bağımsız şekilde konuşmalar yapınca Dündar ilk olarak kendisini, "Murat Bey, lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi" diye uyardı.

'MİKROFONUNU KAPATIN'

Aksoy bu uyarıya, "Kısaltıyorum zaten ben konuşmaya gelmeden önce 3 sayfamı eksilttim, ben tribünden gelen bir isimim acımız var zorumuz var" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Dündar, "Tamam bitti konuşmanız lütfen Murat Bey, bitirin lütfen" dedi.

Salondaki katılımcıların da "Yeter" diye bağırmasının ardından Dündar, "Murat Bey çok rica ediyorum, bitirin lütfen ama bakın salon nasıl tepki gösteriyor" diye yeniden ikaz etti. Konuşmasına devam eden Aksoy, "Beni dinleyin muhalefet yapmayın burada" cevabını verdi. Dündar da, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.