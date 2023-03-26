Karsan Kanada’da büyümeye devam ediyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 07:00

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın ulaşım altyapısının dönüşümünde elektrikli ve otonom araçlarıyla öncü rol oynayan Karsan, hedef pazarlarından Kuzey Amerika’da da hızını artırıyor.

Kısa bir süre önce Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, Saint John’a teslim ettiği 6 adet e-JEST modeliyle ülkenin toplu ulaşımda yolcu taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli minibüslerini yollara çıkarmıştı. Karsan, şimdi de ülkenin önde gelen şehirlerinden Oakville ile 15 adet e-JEST aracını, distribütörü Damera Bus aracılığı ile teslim etti.

"İLK SIFIR EMİSYONLU OTOBÜS"

Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü e-JEST ile Avrupa’da 3 yıldır pazar liderliğini sürdüren Karsan, Kuzey Amerika pazarındaki varlığını hızla artırmayı amaçlıyor. Oakville, dar sokaklı yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Kentte dizel araçların yerini alacak e-JEST’ler, ideal boyutları ve sessizliğiyle bölgenin huzuruna da katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Savunma Bakanı ve Oakville Parlamento Üyesi Anita Anand, "Oakville'e gelen ilk sıfır emisyonlu, elektrikli özel hizmet otobüsleri, topluluğumuzu 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine bir adım daha yaklaştıracak heyecan verici bir kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.