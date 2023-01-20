Erdoğan'dan Miçotakis'e: 'Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:37

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’ne açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM İÇİN SAYILI HAFTALAR KALDI"

Buradaki konuşmasında yine 'seçim' mesajı veren Erdoğan, "Seçim için sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. 2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele sandıklara yürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izni ile bu işi başarırız. Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan inşallah sinyalimizi vereceğiz" dedi.

MİÇOTAKİS'E: ÇILGIN TÜRKLER YÜRÜR BİLESİN

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de gözdağı veren Erdoğan, tam da seçim öncesi şu ifadeleri kullandı:

"Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"BİLİYORSUNUZ BEN PEK TEMEL ATMA TÖRENLERİNE GİTMEM"

* Sevginiz ve meydanlara sığmayan aşınız için teşekkür ederim. Emniyet'ten katılım sayısı için bilgi istedim. Dediler ki 30 bin. Siz kardeşlerimizle attığımız bu adımla 2023’e sinyal veriyorsunuz. Yetmez 2024’e de sinyal veriyorsunuz. Burada neden toplandık? Biliyorsunuz ben pek temel atma törenlerine gitmem. Bay Kemal musluk açma törenlerine gidiyor. Bizim işimiz çok farklı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.

* Her türlü fedakarlığı gösterme pahasına evlatlarının eğitim öğretiminden taviz vermeyen ebeveynlerimizi tebrik ediyorum. Eğitimde kalitenin arttırabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülke genelinde birçok projeyi hayata geçirdik.

* Eğitim ordusuna kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını İstanbul’a gerçekleştirdik. İstanbul’a ayrı bir önem veriyoruz. Öğretmen atamalarımızla sınıf mevcudu ortalamasını çok daha aşağıya çektik.

"ESENYURT'U SIFIRLAMAMIZ LAZIM"

* Bugün Esenyurt'un marka değerini arttıracak modern bir külliyenin inşaatına başlıyoruz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir hükümetiz. Cumhur ittifakı olarak sandıklara yürüyor muyuz? Artık sayılı haftalardayız. Siz de bize inanıyorsanız biz bu işi başarırız. Yarın Bursa'dayım. Yarın inanıyorum 10 binlerle buluşacağız ve sinyali vereceğiz. Ama İstanbul başka. İstanbul'da milletvekili sayılarının kahır ekseriyetini almamız lazım. Esenyurt'ta fire vermememiz lazım. Esenyurt'u sıfırlamamız lazım, geçen seçimlerde bir yanlışlık oldu. Onlara hiçbir şey kalmamalı...

* Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında millete hizmetten asla sapmadık, taviz verdik. Vatandaşımıza ne taahhüt verdiysek göreve geldiğimizde onu yerine getirmeye dikkat ettik. Habbeyi kubbe gibi gösteren, hokkabazlık siyasetinin bizim kitabımızda da tasavvufumuzda da yeri yoktur.

* Biz program hazırlar, proje geliştirir, temel atar, takip eder, sıkıntıları çözer ne söz vermişsek onu vatandaşımızın hizmetine sunarız. İstanbul'da 36 bin metrekareyi aşan kullanım alanıyla peyzaj alanlarıyla yaklaşık 110 bin metrekareyi bulan Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nin açılış heyecanını yaşadık. Tavsiye ederim, muhakkak gidin, yerinde görün ve elhamdülillah AK Parti olarak biz neymişiz bunu görünce takdir edeceksiniz.

* Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören, icraat odaklı olarak çalışan bir hükümetiz. Belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere 40 yıldır milletimizin huzurundayız. Vatandaşımıza neyi taahhüt etmişsek göreve gelince de onu fazlasıyla yerine getirmeye gayret ettik. Meydanlarda bol keseden atıp tutup, millet yetki verince mazeretlerin arkasına saklananlardan olmadık.

"BENİM VATANDAŞIM HASTANE KAPILARINDA SEFİL OLMAMALI"

* 6 yıl süren öğrencilerimiz çayını, kahvesini, çorbasını ve kek alacak. Para falan yok. 24 saat buradaki kütüphaneden istifade edecek. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz restorasyon çalışmasının ardından İstanbulumuzun sembol mekanlarından Yeni Camii'yi tekrar ibadete açtık. Çamlıca Kulesi'nden YSS'ye Marmaray'dan Avrasya Tüneline, AKM'den İGA'ya metrodan hızlı trene kadar sayısız yatırımı İstanbullu kardeşlerimizin emrine verdik. Çam Sakura'yı yaptık mı? Gidiyorsunuz görüyorsunuz. İstanbul'a ve İstanbulluya buralar yakışır.

* Bay Kemal SSK müdürü olduğu zaman hastanelerin halini biliyorsunuz. Savaş Ay hayatta olsa da filmlerini tekrar gösterse. Benim vatandaşım hastane kapılarında sefil olmamalı. İnşallah pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu, altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Konuşuyorlar, bu Paris'te bile yok. Paris'i görmüş bile değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz neredesiniz ya. Vah zavallılar. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

* Bugün temelini attığımız inşallah atacağımız diyelim, Esenyurt Eğitim Kampüsü'müzün de önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanımızı yürekten tebrik ediyorum.

* Ülkeyi yönetme sorumluluğunu bizlere yüklediniz. O günden bugüne yola çıkarken ne dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi, dış politika ve bütün bunlarla beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız dedik. Böyle çıktık mı bu yola. Eğitimde önemli adımlar attık. Yılbaşında devreye giren 2023 bütçesi dahil şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık.

* Bunun arkasında durduk. Bu yıl eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. Bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali, ekonomik haklar tanıdık. Derslik ve öğretmen sayılarındaki artış sınıf mevcutlarına müsbet yansıdı.

* Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. İlk orta öğretim öğrencilerine toplamda 3,5 milyar adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bizim jenerasyon kırtasiyeci dükkanlarına gider 10 gün bekler kitabını almaya çalışırdı. Okullar açılırken kitaplar masanın üstünde. Bu sene birşey daha yaptık. Yardımcı ders kitaplarını da vermeye başladık. İnsanımızın hafızasında derin yaralar açan 8 yıllık eğitim yerine 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

MİÇOTAKİS'E GÖZDAĞI: 'YANLIŞ YAPMAYA KALKARSAN...'

* Atina’yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki akıllı olun. Adaları silahlandırırsanız boş mu duracağız? Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok.