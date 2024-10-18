Kartlı ödemeler eylül ayında rekor kırdı: 1,4 trilyon TL'yi aştı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:47

Güncelleme: 18.10.2024 - 16:47

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) eylül ayına ilişkin verilerini açıkladı. Verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artış göstererek 1 trilyon 449,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

TOPLAM KART SAYISI 423 MİLYON

Eylül ayında Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,2 milyon, banka kartı sayısı 192,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,1 milyon oldu. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 13, banka kartı sayısında yüzde 5 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 22'lik artışa işaret ediyor. Toplam kart sayısı ise yüzde 11 artışla 423,1 milyona ulaştı.

YÜZDE 104'LÜK BÜYÜME

Ödeme türlerine göre yapılan harcamalar incelendiğinde, eylül ayında 1 trilyon 220,3 milyar lira kredi kartları, 200,3 milyar lira banka kartları ve 28,8 milyar lira ön ödemeli kartlarla ödendi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 86, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 48 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde yüzde 104'lük büyüme kaydedildi.

Eylül ayında kartlı ödeme sayısı da yüzde 13 artarak 1,58 milyar oldu. Bu ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartlarıyla, 550,3 milyonu banka kartlarıyla ve 117,2 milyonu ön ödemeli kartlarla yapıldı. İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 88 artışla 428,5 milyar liraya çıkarken, temassız ödemelerdeki büyüme ise yüzde 93 oldu ve toplam tutar 458,8 milyar liraya ulaştı.