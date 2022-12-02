Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Kasım enflasyon oranı belli oldu mu?

02 Aralık 2022 Cuma, 16:29

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Memur ve emekli zam oranı için gözlar Kasım ayı enflasyonunda. TÜİK tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu ile 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisinin saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.



