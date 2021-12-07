Kavcıoğlu'nun faiz kararı ne? Toplantıdaki isim konuştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, faiz indirimine ara verileceği dair sinyaller verdiği ileri sürüldü. İddianın ardından toplantıya katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'dan sosyal medyadan paylaşım geldi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığının arttığını söylediği iddia edildi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Credit Suisse analistler, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.
''BENİM ANLADIĞIM FAİZ İNDİRİMİ DÜŞÜNÜLMEDİĞİ''
Konuya ilişkin toplantıya katılan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, ''TCMB toplantısına ben de katıldım. Başkanın anlattıklarından aralık ayı için bir mesaj almadım. Hele faiz indirimi yapma olasılığı azaldı şeklinde hiç. Sınırlı alan vurgusu zaten PPK metninde de vardı. Benim anladığım 2022'nin ilk yarısını için faiz indirimi düşünülmediği'' ifadelerini kullandı.
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