Kayı İnşaat işçileri direnişi kazandı

Kayı İnşaat'ın ücretlerini ödemediği işçiler 20 aylık mücadele sonunda hak edişlerini almayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:47
Kayı İnşaat işçileri direnişi kazandı
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Gaziantep Şehir Hastanesi’nin hissedarlarından olan ve buradaki hisseleri satılan Kayı İnşaat’ın, Cezayir’e götürüp 2 yıl çalıştırdıktan sonra ücretlerini ödemediği işçiler kazanım elde etti. İnşaat-Sen’le birlikte alacakları için 20 ay mücadele eden işçiler, hukuk sürecini de kazandıktan sonra hak edişlerini aldı. Sendika 500 işçinin haklarını aldığını duyurdu. 

20 AY DİRENDİLER

İNŞAAT-SEN Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Birlik olduk, 20 ay boyunca büyük bir mücadele yürüttük. Bu kavganın sonunda tüm işçilere ve dostlarımıza mutlu haberi veriyoruz: İşçiler kazandı, biz kazandık” dendi. 

İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu işçilerin zaferi üzerine 2 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde kutlama gerçekleştireceklerini duyurdu. Kutlamaya tüm emek dostları davet edildi.


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