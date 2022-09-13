Kayı İnşaat işçileri direnişi kazandı
Kayı İnşaat'ın ücretlerini ödemediği işçiler 20 aylık mücadele sonunda hak edişlerini almayı başardı.
Gaziantep Şehir Hastanesi’nin hissedarlarından olan ve buradaki hisseleri satılan Kayı İnşaat’ın, Cezayir’e götürüp 2 yıl çalıştırdıktan sonra ücretlerini ödemediği işçiler kazanım elde etti. İnşaat-Sen’le birlikte alacakları için 20 ay mücadele eden işçiler, hukuk sürecini de kazandıktan sonra hak edişlerini aldı. Sendika 500 işçinin haklarını aldığını duyurdu.
20 AY DİRENDİLER
İNŞAAT-SEN Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Birlik olduk, 20 ay boyunca büyük bir mücadele yürüttük. Bu kavganın sonunda tüm işçilere ve dostlarımıza mutlu haberi veriyoruz: İşçiler kazandı, biz kazandık” dendi.
İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu işçilerin zaferi üzerine 2 Ekim Pazar günü saat 14.00’te İstanbul Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde kutlama gerçekleştireceklerini duyurdu. Kutlamaya tüm emek dostları davet edildi.
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