Kayyum atanmıştı: Maydonoz Döner'den açıklama geldi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:00

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Maydonoz Döner'e düzenlen operasyonun yankıları devam ediyor.

Son olarak Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.’’

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, döner zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlayan 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğünü ve FETÖ bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık verdiğini belirtmişti.

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığını belirten Yerlikaya, bu şubelerden himmet alındığını, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığını, şirketin yurt dışında da yeni bayiliklerle genişlediğinı ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığını açıklamıştı.