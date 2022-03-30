KDV kararı sektörü vuracak: 'İkinci el ticaretini zorlu bir süreç bekliyor'

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

İkinci el araç satışından alınan KDV miktarında güncellemeye gidildi. Yeni düzenleme ile otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e çıkartıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ocak sonu itibarıyla ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15’e yaklaşan bir gerileme olmuştu. Ancak yılın ikinci ayı ile birlikte fiyatlarda yeniden bir yükseliş yaşandı. Yeni KDV güncellemesi hali hazırda ikinci el araç fiyatlarını hızla % 1.5 - 2.5 aralığında daha da yukarıya çekecek. Özellikle kurumsal ikinci el satışı ticareti yapan firmaları zorlu bir süreç bekliyor” dedi.

“SIFIRDA ÜRETİME BAĞLI KRİZ SÜRECEK, FİYATLAR YÜKSELECEK”

Global çapta yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle otomotiv markalarının hali hazırda üretim sıkıntısı çektiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Yalçın, “Bu yaşanan tedarik sorunları maalesef devam edecek. Çip krizinin yanı sıra birçok farklı hammaddenin tedarikinde ciddi problemler yaşanıyor. Bu da en çok otomotiv sektörünü etkiliyor. Yaşanacak daha büyük bir krizin etkisi ile talep ister istemez ikinci ele kayacaktır. KDV düzenlemesinin yanı sıra sıfır araç pazarında yaşanacak üretim ve tedarik sorunları da ikinci el fiyatlarının yükselmesine neden olabilir” görüşünde bulundu.

“SAVAŞIN ESAS ETKİSİ NİSAN’DA GÖRÜLECEK”

Halen devam eden Rusya - Ukrayna savaşı özelinde yaşanan gelişmelere de değinen Yalçın, “Bu savaşın etkisi henüz resmen hissedilmiş değil. Nisan’da gerçek anlamda savaş etkisi otomotiv sektöründe görülmeye başlanacak. Bu etki ile birlikte yaşanan hammadde sorunları önü alınamaz bir seviyeye ulaşacak. Hammadde tedarikinde yaşanan kriz sonrası yeni üretim durmaları yaşanması da muhtemel” diye konuştu.

“ÖTV MATRAHINDA YAPILACAK BİR GÜNCELLEME, TALEBİ DAHA DA CANLANDIRABİLİR”

Sıfır otomobil fiyatlarının da yükseldiğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şubat ayında sıfır araç pazarı yaklaşık 50 bin adetlik satışla tamamlandı ancak Mart ayında toplam satış rakamının filo alımlarının etkisiyle 60-65 binli adetleri bulması öngörülüyor. Türkiye’de otomotiv pazarında hala ötelenmiş bir talep var. Yaz aylarına kalmadan, sıfır araçlardan alınan ÖTV matrahında bir düzeltme ve güncellemeye gidilmesi söz konusu olabilir. Böylece bu ötelenen talebin bir miktar karşılık bulması ve sıfır araç pazarına çok ciddi bir hareket gelmesi sağlanabilir” dedi. Yalçın, ayrıca son bir ayda A, B ve C segmentlerindeki sıfır kilometre araçlarda ortalama yüzde 5’lik fiyat artışı yaşandığını da sözlerine ekledi.



