Kentsel dönüşümde kira destekleri ne kadar? İşte il il kentsel dönüşüm kira desteği...
Kentsel dönüşümde kira destekleri ile ilgili olarak uzman isim açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümde kira desteklerinin 2025'te hangi seviyelerde olacağı belli oldu.
Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı kentsel dönüşümde kira destekleri ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Özelmacıklı 2025'te kira desteklerinin çıkacağı seviyeleri açıkladı.
Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın açıklamaları şöyle:
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı için il bazlı verilen kira yardım tutarlarında yeni rakamlar açıklandı.
Buna göre İstanbul için aylık destek tutarı 5 bin 500 liradan, 8 bin liraya çıkartılıyor.
Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltilecek.
Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımı da 3 bin 750 liradan, 5 bin 500 liraya çıkacak.
Diğer illerimizde de kira yardımı 3 bin liradan 4 bin 500 liraya yükselmiş olacak.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Bahçeli'yi üzecek karar
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- O anlar kameraya yansıdı
- Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!
- Emekli maaşında kritik gün yarın!