KFC ve Pizza Hut çalışanlarından İş Gıda Holding önünde eylem: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik ama hiç kimse sesimizi duymuyor'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:18

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki şubeleri, Yum Brands ile İş Gıda arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle kapanmıştı. Çalışanlar, maaşlarını ve tazminat gibi pek çok haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Beykoz’daki İş Gıda Holding önünde bir araya gelen işçiler, “KFC ve Pizza Hut çalışanları haklarını arıyor” ve “Yalıyı sat, maaşımızı öde” yazılı pankartlar açtı. “İşçiler köle değildir”, “Direne direne kazanacağız” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atılan eylemde işçilerden Güneş Güçlü, şunları söyledi:

“Emeklerimizin, bugünün ve yarınlarımızın hırsızı İlkem Şahin, doğrudan sana hitap edeceğim. 7 bin çalışanı kara kışın ortasında, açta açıkta ve çaresiz bırakan İlkem Şahin. Hayallerimizin, umutlarımızın ve yarınlarımızın katili İlkem Şahin. GQ Men Of The Year 2023’te Yılın Farkındalık Yaratan İş İnsanı ödülü alan İlkem Şahin. Hidroelektrik santralleri, mandıraları, zeytinyağı tesisleri, fabrikaları, yapım şirketleri ve daha sayamayacağım onlarca yatırımı olan İlkem Şahin. Tedarik sorunları yaşadığımız dönemde restoranlarda rezillik çekerken mal indirip kaldıran, günlerce eve gitmeyen bize çıkıp ‘Gerekirse direksiyona kendim geçerim’ diyen İlkem Şahin, 1,5 yıl boyunca seni hiç görmedik. Yum Brands ile ters düştüğün, anlaşmaya varamadığın ilk anda 7 bin insanın hayatını ve hayallerini çaldın ama sana şeref sözü. 6 bin 999 değil, 7 bin kişinin tüm haklarını alana kadar durmayacağız, yılmayacağız, direne direne kazanacağız. Babam beni hiç utandırmadı. Ben de gelecekteki çocuklarımı utandırmamak için yaşıyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENDİK AMA DUYMUYOR"

İş Holding sahibi İlkem Şahin'e "Senden bu sözlerin üzerine utanmanı beklemiyorum fakat emin ol, senin çocukların senden utanacak, ‘Bu kadar mal mülk bırakacağına, keşke bize onurlu bir isim bıraksaydın’ diyecekler. O yüzden sana son sözüm şu: Bize yapılan onca haksızlığı yapandan da bu haksızlığa göz yumanlardan da hesap soracağız. Sormazsak yuh olsun bize" diye seslenen Güneş Güçlü, "Biz kara kışın ortasında açta, açıkta bırakıldık ve hiçbir yetkili çıkıp hiçbir açıklama yapmadı. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede? Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik ama hiç kimse sesimizi duymuyor. Bizi neden bu kadar sahipsiz bırakıyorsunuz? Biz de bu devletin, bu vatanın milleti, çocukları değil miyiz? Size buradan bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen bizi görün, sesimizi duyun, bize yardım edin, sesimize kulak verin” diye çağrıda bulundu.

"OMUZ OMUZA DUR DİYELİM"

İşçilerden Buse Pulgir de şöyle konuştu:

“Bizler bu markanın mutfağında, siparişlerinde emeği olan 7 bin emekçiyiz. Hayallerimizle, umutlarımızla başladık bu yola. Gece gündüz demeden çalıştık. Markamızı zirveye taşıdık ama bugün emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 2 yıl boyunca sustuk, katlandık ama artık yeter. İzin kullanmadan fazla mesai yaparak, ağır yükler taşıyarak çalıştık. Şimdi de maaşlarımız ödenmiyor. Yasal tazminatlarımız verilmiyor. Bizim alın terimizle büyüyen bu marka, şimdi bizi açlığa mahkûm ediyor. ‘Önce insan’ sözü koskoca bir yalanmış. Yum Brands’a güvenerek önce insan sözüne inanarak çalıştık ama görüyoruz ki, bu sözler sadece bir aldatmacaymış. İş Gıda isimli işveren, devletin boşluklarından yararlanarak iflas oyunu oynuyor ve bizi mağdur ediyor. Peki, biz ne yapacağız? Susacak mıyız, hakkımızı aramaktan vaz mı geçeceğiz, kabullenecek miyiz? Elbette hayır. Bizler 7 bin işçi, hakkımızı aramak için bir araya geldik. Biliyoruz ki bu durum sadece bizim başımıza gelmiyor. Dünyada tüm Yum Brands çalışanlarının başına gelebilir. O hâlde tüm dünyadaki Yum Brands çalışanlarına sesleniyoruz. Uyanın, hakkınızı arayın, susmayın. Unutmayın, bizler bir aileyiz. Birlikte hareket edersek sesimizi duyurabiliriz. Birlikte güçlüyüz. Hep birlikte omuz omuza vererek bu adaletsizliğe dur diyelim, sesimizi tüm dünyaya duyuralım.”