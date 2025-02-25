KFC ve Pizza Hut işçileri kış ortasında haklarını arıyor: 'Hükümet nerede?'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:13

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:13

KFC ve Pizza Hut çalışanları, Yum Brands ile İş Gıda arasındaki anlaşmanın sona ermesiyle maaşlarını ve tazminatlarını alamayarak, Beykoz'daki İş Gıda Holding önünde eylem yaptı. İşçiler, "Biz kara kışın ortasında açta, açıkta bırakıldık. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede?" diyerek hükümete tepki gösterdi.

Yum Brands ile İş Gıda arasındaki sözleşmenin bitmesinin ardından işsiz kalan ve haklarını alamayan KFC ve Pizza Hut çalışanları, eylemlerine devam ediyor. Beykoz’daki İş Gıda Holding önünde toplanan işçiler, “KFC ve Pizza Hut çalışanları haklarını arıyor” ve “Yalıyı sat, maaşımızı öde” yazılı pankartlar taşıdı. Eylemde “İşçiler köle değildir”, “Direne direne kazanacağız” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

'HÜKÜMETİMİZ NEREDE?'

İşçilerden Güneş Güçlü, “Biz kara kışın ortasında açta, açıkta bırakıldık ve hiçbir yetkili çıkıp hiçbir açıklama yapmadı. Çalışma Bakanlığı nerede? Hükümetimiz nerede?” diyerek yetkililere seslendi. Güçlü, Cumhurbaşkanına hitaben yaptığı açıklamada, “Bizi neden sahipsiz bırakıyorsunuz? Biz de bu devletin, bu vatanın milleti değil miyiz?” dedi.

Patron İlke Şahin’e de seslenen Güçlü, “Emeklerimizin, umutlarımızın ve yarınlarımızın hırsızı İlkem Şahin, seni buradan duyuyorum. Bizim haklarımızı alana kadar durmayacağız, yılmayacağız, direne direne kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İşçilerden Buse Pulgir ise, “Bizler bu markanın mutfağında ve siparişlerinde emeği olan 7 bin emekçiyiz. Hayallerimizle başladık ama şimdi emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İş Gıda iflas oyunlarıyla bizi mağdur ediyor” dedi. Pulgir, Yum Brands çalışanlarına seslenerek, “Birlikte hareket edersek, sesimizi tüm dünyaya duyurabiliriz” diye konuştu.