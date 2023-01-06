Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu? 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

06 Ocak 2023 Cuma, 13:21

Milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.

10 YILA 179 BİN 40 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

Sadece Kıdem Tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine [1] göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:

İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması

İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması

Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması

Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması

Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması

Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması

İşçinin ölmesi

Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.



