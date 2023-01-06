Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu? 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi. Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar?
Milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanını belirledi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.
10 YILA 179 BİN 40 LİRA
Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.
Sadece Kıdem Tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesine [1] göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. İlgili yasada 7 hal belirtilmiştir:
İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
İşçinin ölmesi
Bu belirtilen hallerden herhangi birisinde, her çalışma yılına işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.
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