TİSK Başkanı Akkol'dan Erdoğan'a 'asgari ücret desteği' teşekkürü

04 Ocak 2023 Çarşamba, 14:34

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığına dair sözlerini anımsattı.

TİSK olarak, asgari ücret desteğinin artırılması taleplerinin karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetlidir. Bu vesile ile bugüne kadar ilettiğimiz tüm beklentilerimizi dinleyen ve desteklerini işletmelerimizden esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e çalışma hayatımız adına bir kez daha teşekkür ederiz."

Akkol, "Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacak uygulamaların hayata geçmesi için çalışmayı tüm gücümüzle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.