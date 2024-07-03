Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:34

Ocak-Haziran arasında kıdem tazminatı 35 bin 58 TL olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan yeni enflasyon verilerine göre kıdem tazminatı tavan ücerti yükseldi. Peki, Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2024 zamlı kıdem tazminatı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur zam oranı 3 Temmuz itibarıyla belli oldu. Kıdem tazminat oranları da 3 Temmuz'da yapılan zam ile birlikte arttı. Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı 41 bin 827 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı yapılacak olan zam oranı ile belirleniyor. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile açıklanıyor. Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.