Kılıçdaroğlu kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarına seslendi: Bay Kemal gelince hepsini halledecek!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:37

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:45

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'taki Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu mitingde, özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mücadeleye devam eden ve geçen hafta Ankara'da kitlesel bir eylem gerçekleştiren kamu mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

"KAMU MÜHENDİSLERİ PLATFORMU DA SELAM GÖNDERMİŞ"

14 Mayıs'ta seçimin kazanılmasının ardından kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerini yerine getireceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kamu Mühendisleri Platformu; onlar da selam göndermişler. 'Ne olursunuz Kılıçdaroğlu söylesin: Doktorun maaşı arttı, hakimin maaşı arttı, savcının maaşı arttı. Eskiden hepimiz eşit miktarda aylık alırdık. Şimdi bizimki yerde sürünüyor. Sen söylersen, onlar hemen yapmaya çalışırlar.' Onlar bu saatten sonra hiçbir şey yapamazlar. Bay Kemal gelince hepsini halledecek."

NE TALEP EDİYORLAR?

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları taleplerini şöyle sıralıyor:

1- Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması;

2- “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi,

3- Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi,

4- Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi düzenlemelerin yapılmasını Kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına Devlet Yetkililerinden talep etmekteyiz.