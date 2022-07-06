Kira artışları ve konut yetersizliği 'geniş aile' anlayışını geri getirdi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Türkiye genelinde konut kiraları yükselişini sürdürürken, İzmir’de de benzer bir durum söz konusu. 2020 yılında yıkıcı bir deprem yaşayan kentte konut yetersizliğinin olduğunu ifade eden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, sadece 2 ya da 3 ay önce 2 bin 500 lira olan kiralık dairelerin, bugün ortalama 4 bin 500 liraya kiralandığını belirtti. Güleroğlu, bazı vatandaşların yüksek kiralar ve konut yetersizliği nedeniyle anne ve babalarının yanına yerleştiğini, eski geniş aile kavramına geri dönüşün olabileceğini kaydetti.

“EMLAKÇILARIN ELİNDE EV KALMADI”

İzmir depreminden sonra konut fiyatlarının otomatikman arttığını aktaran Güleroğlu, “Yıkılmış ve hala yapılmayı bekleyen binalar var. Bu yüzden İzmir’de konut açığı çok fazla. Öğrenciler de geliyor. Konut sıkışıklığından kaynaklı fiyatların yükseldiğini görüyoruz. 2-3 ay önce 2 bin-2 bin 500 liraya tutabileceğiniz bir ev, şu anda 4 bin 500-5 bin bandına çıktı. Emlakçıların elinde de ev kalmadı. Bu sebeple bir sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“EMLAKÇILAR GÜNAH KEÇİSİ OLDU”

Güleroğlu, “Yeni binalar yapılsa dahi en az 18 ay sürer. Yani bu durumda 2 yıl boyunca konut açığı devam etmiş olacak. Kaldı ki İzmir’de bin dairelik arsa da yok. Sadece Torbalı, Ayrancılar civarında olduğunu söyleyebilirim. Talep çok ancak arz talebi karşılayamadığından fiyatlar yükseliyor. En büyük sıkıntımız, yeni konut olmaması. Emlakçıların ev fiyatlarını artırdığı söyleniyor. Böyle bir durum yok. Örneğin mal sahibinin evinin değeri 5 milyon oldu, kira oranı da evin değeriyle doğru orantılı oluyor” diye konuştu.

“ANNE VE BABASININ YANINA TAŞINAN VATANDAŞLAR VAR”

Kirada oturan ya da ayrı eve çıkanların, anne ve babalarıyla oturmaya karar vermeye başladığını ifade eden Güleroğlu, “Kiranızı ödeyemiyorsanız mecburen ailenizin yanına dönersiniz. Eskiden geniş aileler vardı. Daha büyük evlerde çok sayıda aile ferdi birlikte kalıyordu. Durum bu şekilde devam ettiğinde eskiye dönüş olur. Duyduklarımıza göre anne ve babasının yanına taşınan vatandaşlar var” sözlerine yer verdi.

"EV BULAMAZSAK MECBUR ANNEMLERİN YANINA TAŞINACAĞIZ"

İzmir’de yaşayan bir çocuk annesi Aydan Demirel Çiftçi de yüksek kira oranlarından şikayet etti. Yaklaşık bir aydır ev aradığını belirten Demirel Çiftçi, "4 yıldır aynı evde oturuyorduk. Yüksek oranda zam yapmak isteyen bir ev sahibimiz var. Evini satacağını söyleyip bizi evden çıkarmak istedi. Ben bin 260 TL’ye oturuyordum. Aynı apartmanda dairelerin yeni kiracılara 3 bin 70 lira ile 4 bin 750 lira arasında bir fiyata kiralandığını gördük. Seneye taşınsam aynı sıkıntıları yeniden yaşayacağız. Bu yüzden ev bakmaya başladık. Bir aydır ev bakıyoruz ama uygun bir ev bulamadık. Eski evler için bile 3 bin 500, 4 bin lira kira istiyorlar. Bir de memur kiracı şartı aranıyor. Bir çıkarcılık söz konusu. Geçen gün annemi arayıp ’En sonunda sizin evinize yerleşeceğiz’ dedim. Ev bulamazsak mecbur annemlerin yanına taşınacağız" dedi. Aydan Demirel Çiftçi’nin kayınvalidesi Zehra Çiftçi ise "Kiralar çok arttı. En sonunda çocuklarımızı yanımıza alacağız. ’Başımızın üstünde yeriniz var’ diyeceğiz. Başka bir alternatifimiz kalmadı" diye konuştu.