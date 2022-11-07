Kira ve reklam sözleşmeleri iptal edilen AVM'ler, Ticari Gayrimenkul Kanunu istiyor
İktidarın ekonomi modeli ile yarattığı yıkım büyürken piyasaya müdahalelerle birlikte piyasa aktörlerinden gelen tepkiler de artıyor. Geçen hafta İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın yaptığı serbest piyasaya dönüş uyarısını Türkiye'de 13 alış veriş merkezi (AVM)'nin yönetimini yapan Alman yatırımcı Ece Türkiye de yeniledi.
Yeni yatırımları ve sektörü değerlendirmek için basın ile bir araya gelen Ece Türkiye yöneticileri alınan son kararların serbest piyasadan uzaklaşma anlamına geldiğini belirterek sözleşme serbestiyesinin sona ermesiyle yatırımcıların Türkiye'den korktuklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Nuri Şapkacı, "Bize hak veriyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Türkiye pazarına girerken imzaladığımız sözleşmelerin iptal edildiğini yabancı ve yerli yatırımcılar görüyor.Bu durum yatırımcıları korkutuyor ve yatırımlar da düşüyor" dedi.
MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE
AVM'lerin bankaların eline geçmeye başladığını söyleyen Şapkacı, "AVM'lerin yaklaşık yüzde 30'u bankalarda. Bankalar da yaşatmaya çalışıyorlar bu AVM'leri ama kredilerin faizlerini bile ödeyemiyorlar" diye konuştu. Perakendecilerin talebiyle getirilen düzenlemeleri de değerlendiren Şapkacı, şöyle devam etti:
"Kendi binamıza astığımız reklamın gelirini alamıyoruz kiracılara dağıtıyoruz, kiracılardan yönetim ücreti alamıyoruz. Mülkiyet hakkına müdahale var. Yaptığımız bütün reklam anlaşmaları bir anda iptal oldu. Bunlar uzun dönemli planlamayı ve yatırım kararı alınmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle bir an önce Ticari Gayrimenkul Kanunu çıkarılmalıdır."
Perakendecilerden gelen şikayetleri değerlendiren ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel ise "Son günlerde elektrik fiyatlandırmalarından yakınıyorlar. Doğrudur fiyatlar yüksek. Çünkü belli bir kilowat kullanımın üstünde elektrik fiyatları artıyor. Biz de toplu olarak kullandığımız için çok yüksek faturalar çıkıyor. Bireysel kullanmak istiyorlar ama onun için bir yatırım yapılmalı. Elektrik dağıtımcısı da kabul etmiyor bireysel kullanımı" diye konuştu.
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