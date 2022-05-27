Kırşehir’de ekmeğe zam

Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde ekmeğe zam geldi.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 12:54
Kırşehir’de ekmeğe zam
Abone Ol google-news

Kentte 2.25 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2.25 TL'den 2,75 TL'ye yükseldi.

Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 2,75 TL’ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 5,50 TL’ye yükseltildi. 



Kırşehir Ekmek zam Kırşehir Fırıncılar Odası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler