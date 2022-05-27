Kırşehir’de ekmeğe zam
Kırşehir Fırıncılar Odasının talebi sonrası şehirde ekmeğe zam geldi.
Kentte 2.25 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatının yükseltilmesi için Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından çalışma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesinin ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 2.25 TL'den 2,75 TL'ye yükseldi.
Yeni tarifeye göre 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 2,75 TL’ye 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 5,50 TL’ye yükseltildi.
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