Kış tatili suni kar ile ayakta kalırken tarımda ise risk gittikçe büyüyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 06:38

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen hemen hemen hiç yağmur ve kar yağmaması hem çiftçiyi hem kış turizmcisini mağdur ediyor. Ocak ayının ortasında tarla sulamak zorunda kalan çiftçiler, elektrik gibi giderlerinin artmasından ve verim düşüklüğünden yakınırken yaz ayları için de endişeli. Kuraklığın devam etmesi halinde ise gıda krizi kapıda.

Türkiye’de 2023 yılında yüzde 20’lere ineceği iddia edilen enflasyonun karşısında şimdi de kuraklık engeli var. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, özellikle bakliyat ürünlerinde ciddi verim düşüklüğü yaşanacağını açıkladı. Bu nedenle gıda krizinin gündemde olduğunu belirten Suiçmez, şunları söyledi:

“Kuraklık nedeniyle hububat ve bakliyatta yeterli çimlenememe oluyor. Bu da verimi düşürüyor. Geçen yıl buğday üretimi 17.6 milyon tona düşmüştü. Bu yıl daha da düşebilir. Çiftçi sulama yapmak için daha fazla emek ve elektrik harcayacak, bu da çiftçinin maliyetini artıracak. Mısırda ve sebzelerde fiyatlar artacak.”

Kuraklığın uzun yıllardır gündemde olduğunu ancak iktidarın önleyici yatırımları geciktirdiğini vurgulayan Suiçmez, şöyle konuştu: “Kuraklık bu ay karşılaştığımız bir şey değil. 2010’dan bu yana kuraklıkla mücadele eylem planı yapılıyor ama hâlâ kâğıt üstünde. Bu kadar ciddi bir risk dururken sulama yatırımlarına ayrılacak bütçe inşaata ve yollara gidiyor. DSİ tekrar güçlendirilmeli, Toprak Su Genel Müdürlüğü tekrar açılmalı. Kuraklığa dayanıklı tohumlar için AR-GE çalışmaları yapılmalı.”

SUNİ KARLA AYAKTAYIZ

Okullar tatil olurken kış turizmine hazırlanan turizmci aylardır beklediği kar yağışını bulamadı. Suni kar ile müşterilerine hizmet vermeye çalışan turizmcinin maliyeti her geçen gün artıyor. Kış turizminde ise büyük birkaç marka hariç birçok kayak merkezi hizmet veremiyor. Bu markalardan birisi olan Kayseri Erciyes Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, “Suni kar ile hizmet vermeye çalışıyoruz misafirlerimize. Sezonun yüzde 25’ini karsız geçirdik. Tabii suni kar da maliyetlerimizi artırıyor, hem iş gücü hem de enerji maliyetleri artıyor. Fiyatlarımızda da ortalama yüzde 60 artış var. Halka en ekonomik kayak tatilini sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Palandöken’de kayak hizmeti veren Ejder3200 markasının Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise talep olduğunu ancak kar yağmadığı için insanların kış tatili psikolojisine giremediğini söyledi.