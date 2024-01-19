Kış turizmi merkezi 'Beyaz cennet'te sömestr tatili cep yakıyor

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:59

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:09

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yarıyıl tatil yoğunluğu başladı. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da kar kalınlığı 45 santim olarak ölçüldü. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, yarıyıl tatilini geçirmek isteyenlerin ödeyeceği rakam ise gecelik kişi başı 3 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.

Yeni yılı karsız karşılayan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, sömestr ise 'beyaz cennet' adına yakışır şekilde girmeye hazırlanıyor. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da kar kalınlığı 45 santim olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sömestr tatilinin ilk pazar günü de Uludağ'da kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yarıyıl tatili için otel rezervasyonları da sürüyor. Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistleri de ağırlayan Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, misafirhaneler ise tam kapasite doldu. Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişirken, bu rakam otellerde 3 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar çıkıyor. Uludağ'da yarıyıl tatilini geçirmek isteyen 4 kişilik ailenin kişi başı 10 bin lira olmak üzere, ortalama 40 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu rakama içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar ise dahil değil.

FİYATLAR 45 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kar yağışıyla, pistlerde yoğunluk oluştuğunu ve otel rezervasyonlarının hala sürdüğünü söyleyen otel müdürü Süleyman Güngör, "Bu sömestrden umutluyuz. Kayakseverlere hizmet için hazırız, onları bekliyoruz. Geçtiğimiz sömestrde Uludağ'da kar yoktu. Şu anda kayak yapılabilecek şekilde kar var. İşletmelerde konsepte, hizmete göre değişen fiyatlarla 3 bin TL'den 15 bin TL'ye, 15 bin TL'den 45 bin TL'ye kadar, odalara göre, çeşit çeşit fiyatlar var. Standart fiyat ise 3 bin TL ile 8 bin TL arasında bir rakam diyebiliriz" dedi.

"ÇOCUKLARIN PİSTLERİ DOLDURMASINI BEKLİYORUM"

sömestr tatilinden sadece işletmeler değil, esnaf da umutlu. Uludağ'da kar yağışıyla sezonun başlamasının heyecanını yaşayan esnaf Yaşar Güven, okulların tatil olmasıyla çocukları kayak pistlerine beklediğini belirterek, "Sezon başlayalı 1 hafta oluyor, 2 gün önce de kar yağışı başladı. Çok güzel bir sezon bekliyoruz, herkesi Uludağ'a bekliyoruz. Okulları tatil olan çocukların pistleri doldurmasını bekliyorum, onlara kaliteli bir karne hediyesi olmasını istiyorum. Burası yılların beyaz cenneti Uludağ. Dünyanın bir ucundan Uludağ'ı sevenleri, kayak yapmak isteyenleri, kaliteli fotoğraf çektirmek isteyenleri Uludağ'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURSA ÇOK YAHŞIDIR, HERKESİ BURADA GÖZLÜRÜK"

Yerli ve yabancı turistler de kar yağışı ile Uludağ'a gelmeye başladı. Kızı Elif'in doğum gününü kutlamak için Azerbaycan'dan Uludağ'a geldiklerini söyleyen Sabina Musaiva, "Kızımın bugün doğum günü, ona kar tatili olsun istedik. Uludağ'ı çok sevdik, çok beğendik. Çok eğlenceli, çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Bursa'nın kent merkezini de gezdik, çok güzel ve tarihi bir şehir" diyerek, Azerbaycan'daki yakınlarına, "Bursa çok yahşıdır, herkesi burada gözlürük" ifadesiyle seslendi. Uludağ'da çok eğlendiğini belirten Elif Musaiva (6) ise "Çok güzel, Uludağ'ı çok beğendim. Kızağa bindim" dedi.

"ULUDAĞ'I BU KADAR KARLI BEKLEMİYORDUK"

Ankara'dan gelen Özlem Özdemir de Uludağ'ı karlar altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Biz sömestr tatiline biraz erken başladık, bugünden itibaren 5 günlük tatilimiz var. Kızımla birlikte keyifli bir tatil geçirmek için geldik. Uludağ'ı bu kadar karlı beklemiyorduk, çünkü bize kar olmadığı söylendi. Biz böyle görünce çok sevindik, çünkü Ankara'ya henüz kar yağmadı" diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Elanur Özdemir (10), Uludağ'ı çok beğendiğini söyleyerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum, Uludağ çok güzel ama biraz fazla sisli gibi. Karnem iyi takdir bekliyorum" diyerek mutluluğunu paylaştı.