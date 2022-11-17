Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 Eylül ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni yayımladı.

Buna göre eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14.7 oranında artışla 139.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9.6 oranında artarak 56.3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.1 oranında artarak 51.2 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLER AZALDI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10.1 oranında azalarak 9,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14.8 oranında artarak 17.6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14.0 oranında artışla 17.8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 16.7 oranında artışla 11.0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 18,4 oranında artarak 46,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2022 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 46.7'si ABD doları, yüzde 25.2'si Euro, yüzde 8.8'i TL ve yüzde 19.3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.